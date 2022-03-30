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Військовий, який послав російський корабель, повернувся з полону

Ольга Денисяка

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Військовослужбовець Роман Грибов, який став автором легендарної фрази про фрази «Русский военный корабль, иди на х*й», повернувся з полону додому, на Черкащину. Про це у Facebook заявив голова Черкальскої ОВА Ігор Табурець.

«Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність», – йдеться в повідомленні.

Захиснику вручили відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».

Зазначимо, що 24 березня, Україна провела перший обмін військовополоненими з РФ. Так, 10 захоплених у полон російських окупантів Україна обміняла на 10 наших військовослужбовців. Крім того, вдалося домовитися про повернення додому 19 українських цивільних моряків.

Як писав Львівський портал, на острів Зміїний російські війська вторглися 24 лютого. Вони вимагали від українських прикордонників здатися, на що вони відповіли: «Русский военный корабль, иди на х..й!». Морпіхів, а йшлося про 13 осіб, вважали загиблими, втім 28 лютого стало відомо, що всі вони перебувають у полоні росіян.

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