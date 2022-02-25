ОСТАННІ НОВИНИ

«Русский корабль, иди на х#й!», – прикордонники Зміїного

Андрій Котенський

|

У мережі опублікували запис відповіді українських прикордонників, що загинули тримаючи оборону на острові Зміїний, але так і не скорилися вимозі російського агресора – здатися. Аудіозапис опублікувала Українська правда.

Згідно з записом, росіяни вимагали від українських прикордонників, які служили на острові Зміїний, здатися.

«Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар», – двічі повторює противник.

На що наші воїни відповіли: «Русский военный корабль, иди на х..й!».

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що прикордонники, які захищали острів, загинули.

За попередніми даними на острові Зміїний загинуло 13 українських прикордонників.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів