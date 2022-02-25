«Русский корабль, иди на х#й!», – прикордонники Зміїного

У мережі опублікували запис відповіді українських прикордонників, що загинули тримаючи оборону на острові Зміїний, але так і не скорилися вимозі російського агресора – здатися. Аудіозапис опублікувала Українська правда.

Згідно з записом, росіяни вимагали від українських прикордонників, які служили на острові Зміїний, здатися.

«Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар», – двічі повторює противник.

На що наші воїни відповіли: «Русский военный корабль, иди на х..й!».

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що прикордонники, які захищали острів, загинули.

За попередніми даними на острові Зміїний загинуло 13 українських прикордонників.

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