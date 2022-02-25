ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський озвучив цифри загиблих українських військових

Андрій Котенський

|

Україна втратила 137 захисників, а постраждало ще 316 осіб. Про це під час брифінгу повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Ми втратили 137 наших героїв – наших громадян. Із них 10 офіцерів. Поранено 316 військових», – повідомив Президент України.

Серед загиблих усі прикордонники, які до останнього боронили острів Зміїний.

Реклама партнерів

«На українському острові Зміїний під час оборони до останнього подиху загинули всі наші хлопці-прикордонники. Але вони не поступилися. Усім їм буде посмертно присвоєно звання Героїв України. Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за Україну – заявив Володимир Зеленський, і вшанував полеглих хвилиною мовчання.

Президент України також вдячний усім, хто зараз рятує людей в Україні і допомагає зберігати порядок у державі.

«Ворог наносить удари не лише по нашим військовим чи військовим об’єктам, але й по цивільних. Вони вбивають людей і перетворюють мирні війська на мішені. Це підло і ніколи не буде пробачено», – заявив Президент України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів