Зеленський озвучив цифри загиблих українських військових

Україна втратила 137 захисників, а постраждало ще 316 осіб. Про це під час брифінгу повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Ми втратили 137 наших героїв – наших громадян. Із них 10 офіцерів. Поранено 316 військових», – повідомив Президент України.

Серед загиблих усі прикордонники, які до останнього боронили острів Зміїний.

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«На українському острові Зміїний під час оборони до останнього подиху загинули всі наші хлопці-прикордонники. Але вони не поступилися. Усім їм буде посмертно присвоєно звання Героїв України. Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за Україну – заявив Володимир Зеленський, і вшанував полеглих хвилиною мовчання.

Президент України також вдячний усім, хто зараз рятує людей в Україні і допомагає зберігати порядок у державі.

«Ворог наносить удари не лише по нашим військовим чи військовим об’єктам, але й по цивільних. Вони вбивають людей і перетворюють мирні війська на мішені. Це підло і ніколи не буде пробачено», – заявив Президент України.

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