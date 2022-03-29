На Львівщині попрощались із підполковником Юрієм Кожухарою

У неділю, 28 березня, в останню путь провели підполковника Юрія Кожухара – старшого викладача кафедри тактики Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Юрій Кожухар уродженець Кіровоградської області. З 1991 року до 2003 року проходив військову службу у Раві-Руській, згодом у Старичах, Рівному та Львові. Брав участь у бойових діях в зоні АТО/ООС на командних посадах у бригадах ЗС України. Згодом готував майбутніх офіцерів у Національній академії сухопутних війсь.

Офіцер помер 26 березня внаслідок поранень, отриманих під час російського ракетного удару по теренах Яворівського полігону, що відбулось 13 березня.

Поховали офіцера на міському кладовищі міста Рава-Руська.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким й всім, хто знав цього мужнього професійного офіцера.

Раніше Львівський портал повідомляв, що окупанти завдали ракетного удару по Яворівському полігоні. В результаті цинічної атаки на центр Миротворчості загинуло відразу 35 військових.

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