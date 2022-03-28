Ракетний удар по Луцьку: голова Волині розповів деталі

Російська ракета, яку ввечері 27 березня випустили по Луцьку з Білорусі, влучила в нафтобазу на околиці міста, вибухнув один резервуар, пожежу гасять досі. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, пише Українська правда.

«Вчора близько 22:00 год. був нанесений ракетний удар по нафтобазі на окраїні місті Луцька. Наразі відомо, що крилата ракета була випущена зі сторони Білорусі. На місці удару всю ніч працювали рятувальники і станом на 08:00 год. ранку ще працюють. За попередніми даними, інформації про жертв немає. Вибухнув один резервуар. Його гасять», – сказав він.

Юрій Погуляйко зауважив, що не називатиме адресу і не показуватиме фото, доки на місці працюють рятувальники, щоб не наражати їх на небезпеку.

Більше інформації він пообіцяв надати, коли загасять пожежу.

Голова Волині додав, що попри сусідство з Білоруссю, яка надала свою територію для російських військ, ситуація в області контрольована, і кордони в межах області не порушені.

Він також розповів, що на Волині відновили роботу 80% бізнесу. Також область приймає гуманітарні вантажі з Європи, формує свою допомогу і відправляє в ті області України, які цього потребують.

Як писав Львівський портал, під час повітряної тривоги ввечері 27 березня російські окупанти скинули ракети на нафтобазу у Луцьку. День перед цим ворог обстріляв і нафтобазу у Львові.

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