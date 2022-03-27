У Луцьку окупанти обстріляли нафтобазу

Під час повітряної тривоги ввечері 27 березня у Луцьку пролунали вибухи. Про це у своєму Telegram-Каналі повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

За словами голови обласної військової адміністрації, вибухи, що було чутно у Луцьку, – це ракетні удари по нафтобазі.

Наразі всі деталі встановлюються.

Зазначимо, що в неділю ввечері, 27 березня, повітряну тривогу оголосили практично по всій території України.

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