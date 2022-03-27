Пожежу на нафтобазі у Львові загасили

Пожежу на нафтобазі, у яку влучила ракета, загасили. Про це повідомив голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький.

Підрозділи ДСНС намагалися ліквідувати пожежу протягом усієї ночі. Повністю погасити вогонь рятувальникам вдалося близько 7:00.

Внаслідок влучення ракети і пожежі нафтобаза повністю зруйнована.

Нагадаємо, у суботу, 26 березня, ворог влучив у нафтобазу та завод у Львові. По об’єктах було завдано по два удари.

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