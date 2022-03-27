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В Україні загинули вже 139 дітей

Анастасія Диняк

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Внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули вже 139 дітей, ще понад 205 поранено. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генерального прокурора.

Станом на неділю, 27 березня, ворог вбив 139 українських дітей. Ще понад 205 дітей поранено.

Найбільша кількість загиблих на Київщині – 65 дітей та ще 16 у столиці. У Донецькій області окупанти забрали життя у 53, у Харківській – у 45. На Чернігівщині загинуло 38 дітей, на Миколаївщині – 29, на Луганщині – 25, у Запорізькій області – 19, Херсонській – 21, Житомирській – 15 та ще 14 у Сумській.

Ці дані не остаточні, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Окрім того, російські військові обстріляли 733 заклади освіти. З них 74 зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

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