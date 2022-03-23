Україна знову розгромила окупантів у Чорнобаївці

Наші Збройні Сили сьогодні знову розгромили російських військових-окупантів у Чорнобаївці. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відеозверненя до українців.

За словами Володимира Зеленського Україна продовжує збивати російські літаки.

«Особливо важливо – бомбардувальник над Маріуполем. І так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі», – наголосив Володимир Зеленський.

Він вкотре нагадав російським льотчикам, що вони виконують злочинні накази режиму Путіна.

«Вбивство цивільних – це злочин. І ви будете відповідати – у будь-який спосіб. Сьогодні чи завтра – це менш важливо. Головне, що неминуче», – зауважив Президент України.

Раніше Львівський портал повідомляв, що за допомогою безпілотника Bayraktar було підірвано колону ворожої техніки у Чорнобаївці.

В ніч з 6 на 7 березня українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка поблизу Херсону, де ворог розмістив свій авіапарк. За 10 днів по тому Україна знову атакувала російську авіатехніку у Чорнобаївці.

18 березня стало відомо, що у Чорнобаївці ліквідували російського генерал-лейтенанта.

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