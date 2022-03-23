ОСТАННІ НОВИНИ

Україна знову розгромила окупантів у Чорнобаївці

Андрій Котенський

|

Наші Збройні Сили сьогодні знову розгромили російських військових-окупантів у Чорнобаївці. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відеозверненя до українців.

За словами Володимира Зеленського Україна продовжує збивати російські літаки.

«Особливо важливо – бомбардувальник над Маріуполем. І так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі», – наголосив Володимир Зеленський.

Він вкотре нагадав російським льотчикам, що вони виконують злочинні накази режиму Путіна.

«Вбивство цивільних – це злочин. І ви будете відповідати – у будь-який спосіб. Сьогодні чи завтра – це менш важливо. Головне, що неминуче», – зауважив Президент України.

Раніше Львівський портал повідомляв, що за допомогою безпілотника Bayraktar було підірвано колону ворожої техніки у Чорнобаївці.

В ніч з 6 на 7 березня українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка поблизу Херсону, де ворог розмістив свій авіапарк. За 10 днів  по тому Україна знову атакувала російську авіатехніку у Чорнобаївці.

18 березня стало відомо, що у Чорнобаївці ліквідували російського генерал-лейтенанта.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів