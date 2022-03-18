У Чорнобаївці ліквідували російського генерал-лейтенанта

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що, за попередніми даними, в Чорнобаївці ліквідували командувача 8-ї армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова. Про це Арестович повідомив під час відеозвернення.

Радника голови Офісу ОП повідомив, що Збройні сили України завдали удару по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, який захопили окупанти. За попередніми даними, внаслідок удару був знищений командний пункт 8-ї армії Південного військового округу РФ та командувач цієї армії.

За даними з відкритих джерел, керівником 8-ї армії Південного військового округу РФ був генерал-лейтенант Андрій Мордвічов.

Арестович уточнив, що 8-а армія відповідає за ОРДЛО і створення так званих «ЛНР» та «ДНР».

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