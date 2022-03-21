Окупанти завдали ракетних ударів по полігону на Рівненщині

Російські окупанти завдали два ракетні удари по полігону в Рівненській області. Про це у відеозверненні в Телеграм заявив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

«26 день війни. Сьогодні на Рівненщині три рази лунала повітряна тривога. По одному з загальновійськових полігонів завдали два ракетні удари», – сказав Коваль.

Також голова ОВА додав, що зараз на місці працює спеціальна комісія.

Своєю чергою міський голова Рівного повідомив, що за попередньою інформацією, внаслідок бомбардування є поранені.

Всі деталі обіцяють оприлюднити пізніше.

Як писав Львівський портал, 14 березня російська ракета пошкодила телевізійну вежу у с. Антопіль поблизу Рівного. Внаслідок удару згинули щонайменше 19 людей та 9 отримали поранення.

Також 25 лютого окупанти бомбардували аеропорт у селі Велика Омеляна біля Рівного.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.