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Удар по рівненській телевежі: 19 людей загинули

Наталя Дуляба

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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару Росії по телевежі у Рівному виросла до 19 осіб. Про це вранці 15 березня повідомив керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль в ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише Українська правда.

«На жаль, маю проінформувати, що кількість жертв збільшилась. Станом на 8:30 ранку ми маємо 19 загиблих і 9 постраждалих», ‒ заявив він.

За словами очільника обласної військової адміністрації, ця цифра може бути не остаточною, оскільки операція з розбору завалів ще триває.

Коваль зазначив, що рятувальникам потрібно ще кілька годин, щоб розібрати усі завали. Тоді стане відома точна кількість загиблих.

Як писав Львівський портал, вранці 14 березня російська ракета пошкодила телевізійну вежу у с. Антопіль поблизу Рівного. Спочатку було відомо про 9 загиблих та 9 постраждалих.

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Фото: мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС

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