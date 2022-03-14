Біля Рівного окупанти пошкодили телевежу, під Житомиром – знищили 7 будинків

Вночі 14 лютого ракетного удару зазнало селище Ставище біля Житомира, там постраждали щонайменше четверо людей. Також внаслідок авіваудару пошкоджено телевежу біля Рівного.

У ДСНС України повідомили, що о 02:40 год. у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям постраждали четверо осіб та попередньо було знищено 7 будівель. Наразі проводяться пошуки.

Водночас голова Рівненської обласної військової адміністрації заявив, що окупанти завдали авіаудару по телевізійній вежі біля Рівного і пошкодили її. Наразі на місці працюють відповідні служби і з‘ясовуються деталі.

За інформацією голови ОВА, через руйнування телевежі у всій Рівненській області не працює теле- та радіомовлення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.