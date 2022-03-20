Окупанти бомбардували школу мистецтв, де ховались 400 маріупольців

19 березня російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Про це йдеться в Телеграм Маріупольської міської ради.

Наразі відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

«Фашистські війська росії продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя. Кожен військовий злочинець відповість за свої злочини проти людства, проти маріупольців», – заявили в міськраді.

Як писав Львівський портал, 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя. Всередині ховалися близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. За словами посадовців і військових, у будівлі театру перебувало дуже багато людей з маленькими дітьми.

Наступного дня рятувальники почлали розбирати завали і звільняти мирних жителів, які там ховались від бомбардування. Наразі ще немає інформації про загиблих під завалами театру.

Супутникові знімки свідчать, що перед та позаду будівлі драматичного театру в Маріуполі були написи великими літерами «Діти» для пілотів ворожої авіації.

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