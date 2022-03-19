На Львівщині знову оголошено повітряну тривогу

У суботу, 19 березня, об 15.15 у Львові знову почали лунати сирени повітряної тривоги. Львів’ян закликають терміново спуститися в укриття цивільного захисту. Аналогічні попередження людей з’явилися також у районах Львівщини.

Сигнал «Повітряна тривога» означає, що потрібно виконати такі дії:

Якщо ви вдома, вимкніть світло та газ, візьміть документи, необхідні ліки, трохи харчів та води і перейдіть у найближче укриття.

Повідомте про тривогу сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм перейти в укриття.

Залишайтеся в укритті до повідомлення про відбій повітряної тривоги! Не виходьте, доки не буде дано команди відбій повітряної тривоги!

Карта із доступними укриттями за посиланням.

Варто додати, що це вже друга тривога впродовж дня.

У неділю, 13 березня, ранковий сигнал повітряної тривоги завершився ракетною атакою на Міжнародний центр миротворчості. Внаслідок бомбардування загинуло 35 людей.

Вранці,18 березня, Росія обстріляла західні околиці Львова.

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