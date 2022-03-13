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Серед загиблих на військовому полігоні Яворівський іноземців немає, – Міноборони

Андрій Котенський

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У Міноборони заперечили інформацію, поширену у російських ЗМІ, про загибель 180 іноземних найманців під час удару по Міжнародному миротворчому та безпековому центрі у селі Старичі Яворівського району Львівської області, пише Українська правда із посиланням на CNN.

За даними речника Міноборони України Маркіяна Лубківського інформація російської пропаганди не відповідає дійсності. Серед загиблих внаслідок удару по Міжнародному центрі миротворчому на Львівщині іноземців немає.

Як відомо, російські окупанти випустили ракети у Міжнародному миротворчому та безпековому центрі у селі Старичі Яворівського району Львівської області.

Поки що відомо про загибель 35 людей внаслідок ракетного удару РФ по Яворівському полігону. Ще 134 особи перебувають у лікарні.

Російські окупанти заявляють, що внаслідок ракетного удару по селу Старичі на Львівщині вбито 180 іноземних найманців.

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