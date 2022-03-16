У Маріуполі розбомбили спорткомплекс: вагітні та діти опинилися під уламками

Після потужного авіаудару по Маріупольському драмтеатрі російські війська обстріляли ще й спорткомплекс «Нептун», де перебували вагітні жінки та маленькі діти. Про це йдеться на сторінці голови Донецької ОВА Павла Кириленка у Facebook.

Фото: спорткомплекс “Нептун” до бомбардування

Окупанти продовжують завдавати ударів по мирному населенню. Цього разу ворожа авіабомба прилетіла по спорткомлексу «Нептун».

«Ці покидьки прагнуть фізично знищити Маріуполь і маріупольців, які давно вже стали символом нашого опору. Сьогодні вони завдали авіаудару і по басейну «Нептун». Тепер там під завалами, серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Це – чистий тероризм», – наголосив Кириленко.

Очільник Донеччини у Telegram додав, що ця будівля була притулком для вагітних жінок та мам з дітьми до 3 років. Одну вагітну жінку завалило уламками. Її намагаються витягти з-під завалів.

Кириленко також нагадав, що російські окупанти з ГРАДів обстріляла автомобільну колону, яка йшла з Маріуполя на Запоріжжя. П’ятеро людей отримали поранення. Серед них – одна дитина.

Що стосується бомбардування Драмтеатру, то голова Донецької ОВА додав, що окупанти вже починають брехати, наче там був штаб полку «Азов».

«У Драмтеатрі ховалося кілька сотень маріупольців. Що з ними тепер – невідомо, адже вхід у бомбосховище завалений уламками. Росіяни вже зараз починають брехати, ніби там був штаб полку «Азов». Але вони й самі чудово знають, що там були лише цивільні», – зазначив Кириленко.

Тиждень назад окупанти знищили пологовий будинок у центрі Маріуполя та дитячу лікарню. Внаслідок бомбардування постраждало 17 людей.

Нещодавно стало відомо, що одна з вагітних жінок, яка постраждали під час бомбардування Маріупольського пологового будинку, померла разом із ненародженою дитиною.

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