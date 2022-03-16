Шестеро Героїв України удостоїли ордена «Золота Зірка»

Президент України Володимир Зеленський нагородив шістьох військовослужбовців званням «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка». Четверо захисників отримали це високе звання посмертно. Відповідний указ оприлюднено у середу, 16 березня.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка», – йдеться в документі.

Відтак звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» отримали четверо військовослужбовців посмертно:

Полковник Гудзь Валерій Федорович – за героїчну оборону Попасної в Луганській області.

– за героїчну оборону Попасної в Луганській області. Полковник Котенко Сергій Леонідович – завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.

– завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки. Полковник Мариняк Олександр Мирославович – завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.

– завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки. Майор Сбитов Павло Олегович, морпіх з Львівщини – завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.

Ще двом українським захисникам Президент присвоїв звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»:

Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу – його ефективні дії при обороні Херсонської області дали змогу нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.

– його ефективні дії при обороні Херсонської області дали змогу нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу. Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу – завдяки його діям знищено дивізіон російських «Іскандерів».

Загалом державні нагороди присвоєно 139 військовослужбовцям Збройних Сил України, які захищають Україну від військового вторгнення Росії. Серед них – 32 героїв нагороджено посмертно. Перелік нагороджених за посиланням.

Львівський портал повідомляв, що 12 березня в бою з окупантами загинув легендарний полковник ЗСУ, командир 24-ї бригади з Львівщини Валерій Гудзь.

Також віддав своє життя за Україну 27-річний військовий з Львівщини, командир роти 503-го батальйону морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України «Борсуки» Павло Сбитов.

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