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У бою з окупантом поліг морпіх з Львівщини Павло Сбитов

Оксана Попович

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На війні з російським агресором загинув 27-річний військовий з Львівщини, командир роти 503-го батальйону морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України «Борсуки» Павло Сбитов. Про це йдеться на сторінці храму села Березовець, де народився воїн, у Facebook.

«Велике горе та непоправна втрата у нашому селі, загинув наш ВОЇН Павло Сбитов. Ти навіки живий для нас! Слава Тобі наш Герою! Вічная Пам’ять і царство небесне! Ніколи не пробачимо!», – йдеться у повідомленні.

Наразі обставини і місце загибелі українського захисника невідомі.

Павло Сбитов мешкав у селі Березець неподалік Городка на Львівщині. Був курсантом Львівського військового ліцею ім. Героїв Крут та випускником Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, що у Львові.

Молодий воїн був командиром роти 503-го окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ «Борсуки».

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