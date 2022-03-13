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На Луганщині загинув легендарний командир 24-ї бригади з Львівщини

Андрій Котенський

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В бою з окупантами загинув легендарний полковник ЗСУ, командир 24-ї бригади з Львівщини Валерій Гудзь, повідомляє фонд «Повернись живим».

Полковник Валерій Гудзь з 2014-го пройшов шлях від командира взводу до комбата і командира бригади.

«Коли у 2020-му його підвищували/переводили з 24-ї бригади ми особисто бачили сльози офіцерів. Тому що служити з Федоровичем, просто знати його і бути поруч — було честю.

Вчора, 12 березня, Валерій Федорович Гудзь загинув на Луганщині. Він не мав би там бути, але вирішив воювати: взяв на себе командування підрозділом і, як справжній герой, прийняв бій», – йдеться у повідомленні.

Валерій Гудзь мешкав у Борисполі, був майстром спорту із боксу, тренером з боксу спортивної школи, викладав основи захисту Вітчизни та фізичної культури і здоров’я «Бориспільського професійного ліцею», ініціатор та засновник військово-патріотичного клубу «Боривітер».

Вічна пам’ять Герою! Слава ЗСУ! Слава Україні!

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