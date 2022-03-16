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Росіяни викрали мера Скадовська і розігнали проукраїнський мітинг

Ангеліна Орел

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Російські військові викрали мера окупованого Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха. Про це заявив активіст Артем Костюченко на своїй сторінці у Facebook.

За словами активіста, близько 11:00 з Скадовської міськради військові рф викрали мера Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха.

Після чого на центральні площі Скадовська о 12:00 зібралось багато прихильників України, які скандували, аби окупанти повернути відпустили мера.

Після цього мер Яковлєв опублікував своє відеозвернення, буцімто його вже відпустили, і він закликає людей займатися хатніми справами.

Проте натовп обурених Скадовців не розходився, відтак російські військові застосували проти людей сльозоточивий газ, шумові гранати і відкрили стрільбу.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Скадовськ заїхала колона окупантів.

11 березня російські військові викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова.

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