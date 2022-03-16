Росіяни викрали мера Скадовська і розігнали проукраїнський мітинг

Російські військові викрали мера окупованого Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха. Про це заявив активіст Артем Костюченко на своїй сторінці у Facebook.
За словами активіста, близько 11:00 з Скадовської міськради військові рф викрали мера Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха.
Після чого на центральні площі Скадовська о 12:00 зібралось багато прихильників України, які скандували, аби окупанти повернути відпустили мера.
Після цього мер Яковлєв опублікував своє відеозвернення, буцімто його вже відпустили, і він закликає людей займатися хатніми справами.
Проте натовп обурених Скадовців не розходився, відтак російські військові застосували проти людей сльозоточивий газ, шумові гранати і відкрили стрільбу.
Раніше Львівський портал повідомляв, що у Скадовськ заїхала колона окупантів.
11 березня російські військові викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ангеліна Орел