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До Скадовська зайшла колона окупантів

Андрій Котенський

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По обіді в Скадовськ заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки) і схоже залишаться на ніч. Про це повідомив мер Скадовська Олександр Яковлєв у своєму Facebook.

За його словами російські військові розмістилися в одному з дитячих таборів на краю Скадовська.

«Вдень знову заходили до будівлі міської ради. На той час працівників там не було.

По решті пунктів ситуація без змін.  Скадовськ – це Україна», – повідомив Олександр Яковлєв.

Раніше повідомлялось, що Російські війська взяли під контроль низку населених пунктів Херсонської області, серед яких Генічеськ, Олешки, Каховка та інші.

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