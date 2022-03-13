Російські окупанти викрали мера ще одного міста в Запорізькій області

Російські окупанти викрали міського голову Дніпрорудного, що в Запорізькій області, Євгенія Матвєєва. Про це у Facebook заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Мавєєва Євгена Сергійовича», – повідомив Старух.

Дніпрорудне – місто у Василівському районі Запорізької області. Це вже друге викрадення мера у Запорізькій області.

Напередодні, 11 березня російські окупанти викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова.

Після цього місцева депутатка Галина Данильченко (проросійський «Оппоблок»)записала відеозвернення, що створює так званий «комітет народних обранців», який керуватиме містом, а тих, хто протестує, називає «екстремістами».

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