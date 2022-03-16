Окупанти обстріляли місто Сарни на Рівненщині

Російські військові обстріляли місто Сарни Рівненської області. Попередньо відомо, що обійшлося без жертв. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Руслан Серпенінов.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару по Сарнах жертв немає. Водночас мер закликав місцевих мешканців не поширювати інформацію у соцмережах і месенджерах про те, стався обстріл, щоб ворог не зміг відкоригувати вогонь.

Водночас інформацію про обстріл Суспільному підтвердив і керівник районної військової адміністрації Олександр Кохан.

«Вибухи були в Сарнах, на місцях працюють відповідні служби. Ситуація контрольована», – сказав Кохан.

Нагадаємо, РНБО попереджала, що російські окупанти під прикриттям у соцмережах розвідують ситуацію в українських населених пунктах після обстрілів.

Міноборони також зверталось до українців із закликами не писати у соцмережах про те, куди саме влучила чи не влучила ворожа ракета, адже публічно повідомляючи точну адресу, громадяни самі стають корегувальниками вогню російських окупантів.

Детальніше про правила поведінки у соцмережах під час війни, що можна і не можна публікувати, читайте за цим посиланням.

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