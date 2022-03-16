ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти обстріляли місто Сарни на Рівненщині

Наталя Дуляба

|

Російські військові обстріляли місто Сарни Рівненської області. Попередньо відомо, що обійшлося без жертв. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Руслан Серпенінов.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару по Сарнах жертв немає. Водночас мер закликав місцевих мешканців не поширювати інформацію у соцмережах і месенджерах про те, стався обстріл, щоб ворог не зміг відкоригувати вогонь.

Водночас інформацію про обстріл Суспільному підтвердив і керівник районної військової адміністрації Олександр Кохан.

«Вибухи були в Сарнах, на місцях працюють відповідні служби. Ситуація контрольована», – сказав Кохан.

Нагадаємо, РНБО попереджала, що російські окупанти під прикриттям у соцмережах розвідують ситуацію в українських населених пунктах після обстрілів.

Міноборони також зверталось до українців із закликами не писати у соцмережах про те, куди саме влучила чи не влучила ворожа ракета, адже публічно повідомляючи точну адресу, громадяни самі стають корегувальниками вогню російських окупантів.

Детальніше про правила поведінки у соцмережах під час війни, що можна і не можна публікувати, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів