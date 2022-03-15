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Українців попереджають про ворожу розвідку у соцмережах

Наталя Дуляба

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Російські окупанти під прикриттям у соцмережах розвідують ситуацію в українських населених пунктах після обстрілів. Про це йдеться на сторінці Центру протидії дезінформації при РНБО у Facebook.

Ворог вдається до нових способів отримання інформації: користувачі-боти або «живі» акаунти відправляють в чатах повідомлення, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.

Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити ворожу розвідку можна за однаковими типовими повідомленнями.

«В жодному випадку не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш “ексклюзив” може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних Telegram-каналів!», – закликають в РНБО.

Нагадаємо, Міноборони також зверталось до українців із закликами не писати у соцмережах про те, куди саме влучила чи не влучила ворожа ракета, адже публічно повідомляючи точну адресу, громадяни самі стають корегувальниками вогню російських окупантів.

Детальніше про правила поведінки у соцмережах під час війни, що можна і не можна публікувати, читайте за цим посиланням.

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