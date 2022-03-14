«Не працюйте корегувальниками вогню у ворога»: Міноборони звернулось до українців

Українців закликають не писати у соцмережах про те, куди саме влучила чи не влучила ворожа ракета. Публічно повідомляючи точну адресу, громадяни самі стають корегувальниками вогню російських окупантів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Ми справді вільна, демократична країна зі свободою слова. Наше суспільство вже звикло до відкритості і висвітлення в Інтернеті абсолютно всього. Але війна – це в тому числі обмеження на поширення певної інформації заради вашої ж безпеки. Ви звикли до правдивої інформації, але під час війни не треба правдиво інформувати ворога», – відзначила вона.

За її словами, не можна:

називати точні цілі й об’єкти враження у соцмережах, у публічних виступах та коментарях для ЗМІ; повідомляти про знаходження або відсутність будь-якого озброєння та військової техніки ЗСУ з прив’язкою до населених пунктів; називати безпечні шляху заїзду у місто/село.

Міноборони наводить приклади, як не можна подавати інформацію:

Не треба говорити чи писати, що ракета влучила у школу №7. Доцільніше заявити: ракета влучила у такому-то населеному пункті в житловий квартал.

Не варто говорити, що ракетою цілились у вокзал, але потрапили в лікарню яка знаходиться недалеко.

Не треба говорити, що ракета влучила у склад поряд з аеродромом. Бо прилетить друга, третя і вже точно влучить в аеродром.

Водночас Ганна Маляр наголосила, що 80% розвідінформації ворог отримує саме з відкритих джерел. І такі повідомлення дозволяють ворогу корегувати вогонь по ваших же населених пунктах. Якщо ви повідомляєте, що цілили в один об’єкт, але не влучили, то ворог може зробити це вдруге аби таки влучити.

Розголошення такої інформації теж може призвести до обізнаності противника про дії ЗСУ та негативно вплинути на хід ведення операцій:

Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об’єктів в районах виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їхнього розташування. Чисельність особового складу військових частин (підрозділів). Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їхній стан та місця зберігання. Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати об’єкти. Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються. Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів та засобів захисту особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які видимі або очевидно виражені). Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань. Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залучаються). Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, місця, райони, маршрути руху). Інформація про військові частини (підрозділи), методику або тактику їхніх дій. Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, що використовувались. Інформація про ефективність сил і засобів РЕБ противника. Інформація про відкладені або скасовані операції. Інформація про зниклий або збитий літак чи зникле судно та пошуково-рятувальні операції, які плануються або проводяться. Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосування військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним розвідкам та захист інформації). Фото- і відеозйомка та інша наочна інформація з представниками незаконних збройних формувань.

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