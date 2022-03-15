ОСТАННІ НОВИНИ

Подоляк про переговори: «Дуже важкий процес, але простір для компромісу є»

Ольга Денисяка

|

Переговори української та російської делегацій продовжаться у середу, 16 березня. Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.

Подоляк заявив про наявність «принципових суперечностей». Але водночас зауважив, що «простір для компромісу є».

«Продовжимо завтра. Дуже важкий та в’язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах», – заявив Подоляк.

Перед цим Подоляк повідомляв, що делегації на переговорах 15 березня обговорюють питання припинення вогню та виведення військ РФ з України.

Як повідомляв Львівський портал, 14 березня розпочався четвертий раунд переговорів між Україною та Росією у відеоформаті. Комунікація між обома сторонами йшла важко, а згодом вони вирішили взяти технічну перерву до 15 березня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів