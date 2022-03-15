Подоляк про переговори: «Дуже важкий процес, але простір для компромісу є»

Переговори української та російської делегацій продовжаться у середу, 16 березня. Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.

Подоляк заявив про наявність «принципових суперечностей». Але водночас зауважив, що «простір для компромісу є».

«Продовжимо завтра. Дуже важкий та в’язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах», – заявив Подоляк.

Перед цим Подоляк повідомляв, що делегації на переговорах 15 березня обговорюють питання припинення вогню та виведення військ РФ з України.

Як повідомляв Львівський портал, 14 березня розпочався четвертий раунд переговорів між Україною та Росією у відеоформаті. Комунікація між обома сторонами йшла важко, а згодом вони вирішили взяти технічну перерву до 15 березня.

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