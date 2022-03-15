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Як має закінчитись війна та що робити з Кримом і Донбасом: думка українців

Наталя Дуляба

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64% українців вважають, що війну з РФ реально завершити, знайшовши компроміси на переговорах за участю інших країн. Водночас за повернення окупованих територій Донбасу і Криму виступають 86% та 80% громадян відповідно. Про це свідчать результати опитування, яке 12-13 березня проводила соціологічна група «Рейтинг».

Реальним шляхом завершення війни більшість українців (64%) бачить пошук компромісів на переговорах із залученням інших країн. Ця думка домінує в усіх регіонах України та серед усіх вікових категорій.

Водночас ще 31% опитаних вважає, що варто відмовитися від переговорів і воювати до звільнення всіх територій. Таке бачення більш поширене серед жителів заходу і центру України.

Твердження про те, що Україні варто погодитись на більшість вимог Росії, підтримує всього лише 1% респондентів.

При цьому соціологи зауважують, що українці зовсім не готові віддавати ані Крим, ані Донбас. Більшість вважає, Україна має використовувати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу (86%) і Криму (80%). У цьому впевнені мешканці усіх регіонів, і цей показник зараз вищий, ніж у довоєнні часи.

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Зазначимо, що опитування проводили методом телефонного інтерв’ю в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Участь у ньому взяли 1200 респондентів віком від 18 років. Похибка становить не більше 2,8%.

Нагадаємо, 56% вважають, що Росія почала війну, аби знищити український народ. При цьому така думка домінує в усіх регіонах України. Ще половина опитаних вважає, що ціль нападу – окупація України і приєднання до РФ.

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