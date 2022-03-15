56% українців вважають, що Росія напала, аби повністю знищити український народ

Більше ніж половина громадян вважає, що Росія почала війну, аби знищити український народ, ще 49% переконані, що метою була окупація і приєднання до РФ. Про це свідчать результати опитування, яке 12-13 березня проводила соціологічна група «Рейтинг».

Так, 56% вважають, що головна мета вторгнення Росії – це повне знищення українського народу. При цьому така думка домінує в усіх регіонах України.

Ще половина опитаних вважає, що ціль нападу – окупація України і приєднання до РФ.

Тільки 15-17% респондентів думають, що Росія хоче змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО. Ще 10% вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури, 5% – провокування НАТО на війну.

Тих хто вважає, що вторгнення Росії було спричинене наміром захистити російськомовних, є лише 2%.

Зазначимо, що опитування проводили методом телефонного інтерв’ю в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Участь у ньому взяли 1200 респондентів віком від 18 років. Похибка становить не більше 2,8%.

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