ОСТАННІ НОВИНИ

США наразі не бачать бажання Путіна згортати агресію, – речниця Білого дому

Наталя Дуляба

|

США підтримують переговорний процес між українською і російською сторонами, однак поки не вбачають ознак з боку РФ щодо готовності відмовитись від ескалації та припинити наступ. З такою заявою виступила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, пише Укрінформ.

«Ми, безумовно, будемо підтримувати участь українців у цих зустрічах і переговорах, якщо вони, звісно, матимуть наміри брати в них участь», – заважила представниця адміністрації США.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати намагаються посилити позиції української сторони шляхом забезпечення економічної, гуманітарної, а також оборонної допомоги.

При цьому Джен Псакі наголосила на важливості продовження дипломатичних зусиль для досягнення деескалації, навіть попри те, що російська сторона не демонструє намірів зменшити напруження.

«Наразі ми не бачимо жодних доказів того, що президент Путін робить щось для того, аби зупинити наступ чи вдатися до деескалації», – зазначила речниця Білого дому.

Як писав Львівський портал, 14 березня відбувся четвертий раунд переговорів між Україною та Росією у відеоформаті. Позиція України залишається незмінною: мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. Лише після цього держава готова говорити про «політичні врегулювання».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк так розповів про цей етап перемовин: комунікація між обома сторонами була, але відбувалась вона важко. Згодом у переговорах взяли технічну паузу до вівторка, 15 березня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів