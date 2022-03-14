США наразі не бачать бажання Путіна згортати агресію, – речниця Білого дому

США підтримують переговорний процес між українською і російською сторонами, однак поки не вбачають ознак з боку РФ щодо готовності відмовитись від ескалації та припинити наступ. З такою заявою виступила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, пише Укрінформ.

«Ми, безумовно, будемо підтримувати участь українців у цих зустрічах і переговорах, якщо вони, звісно, матимуть наміри брати в них участь», – заважила представниця адміністрації США.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати намагаються посилити позиції української сторони шляхом забезпечення економічної, гуманітарної, а також оборонної допомоги.

При цьому Джен Псакі наголосила на важливості продовження дипломатичних зусиль для досягнення деескалації, навіть попри те, що російська сторона не демонструє намірів зменшити напруження.

«Наразі ми не бачимо жодних доказів того, що президент Путін робить щось для того, аби зупинити наступ чи вдатися до деескалації», – зазначила речниця Білого дому.

Як писав Львівський портал, 14 березня відбувся четвертий раунд переговорів між Україною та Росією у відеоформаті. Позиція України залишається незмінною: мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. Лише після цього держава готова говорити про «політичні врегулювання».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк так розповів про цей етап перемовин: комунікація між обома сторонами була, але відбувалась вона важко. Згодом у переговорах взяли технічну паузу до вівторка, 15 березня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.