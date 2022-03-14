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Пропагандист Соловйов погрожує, що Росія не зупиниться на війні з Україною

Наталя Дуляба

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Російський пропагандист Володимир Соловйов, який має багато нерухомості в Італії, пригрозив Європі і заявив, що РФ не зупиниться на війні з Україною. Про це пише Українська правда.

«Якщо ви вважаєте, що ми зупинимося на Україні, подумайте 300 разів. Нагадаю вам, що Україна – це лише проміжний етап у забезпеченні стратегічної безпеки Російської Федерації», – сказав він в ефірі своєї програми.

Крім того, Соловйов, проти якого також ввели санкції, заявив, що Захід має засунути санкції проти Росії «в зад».

Як писав Львівський портал, у російського пропагандиста Соловйова заарештували дві вілли в Італії. Згодом журналісти виявили у нього ще дві вілли в цій країні.

Нещодавно YouTube заблокував канали Соловйова.

В Україні пропагандиста заочно заарештували, а також збираються оголосити у міжнародний розшук.

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