Італія заарештувала вілли двох соратників Путіна

Італія заморозила дві вілли російського Володимира Соловйова вартістю 8 мільйонів євро, а також віллу олігарха Алішера Усманова. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на La Republicca.

Дві вілли Соловйова вартістю 8 мільйонів євро на озері Комо були заморожені італійськими правоохоронцями. Операція була проведена військовими спеціального підрозділу Фінансової гвардії.

Такі дії проводяться на виконання санкцій, передбачених Міністерством економіки щодо найзаможніших росіян. Євросоюз запровадив санкції проти олігархів 23 та 28 лютого.

Військові також здійснили другий арешт в Арзачені на Сардинії – Італія заморозила вілли 68-річного сталевого магната Алішера Усманова. Вартість майна становить близько 16 мільйонів євро.

Усманов – мільярдер, засновник USM Holdings. Один із найбагатших бізнесменів Росії та близький союзник Путіна. Соловйов – телеведучий та пропагандист, також входить до близького оточення Путіна.

До цього Італії арештували яхти ще двох олігархів Путіна. А Влада Німеччини конфіскувала суперелітну яхту російського бізнесмена і друга Путіна Алішера Усманова, вартістю 600 мільйонів євро.

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