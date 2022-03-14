Львівський суд заочно арештував пропагандиста Соловйова

14 березня Личаківський районний суд Львова за поданням слідчого ДБР обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою російському телеведучому, пропагандисту, члену правлячої політичної партії «Єдина Росія» Владіміру Соловйову. Про це йдеться у Facebook ДБР.

Напередодні, 11 березня, за результатом зібраних доказів у кримінальному провадженні йому було повідомлено про підозру у публічних закликах до зміни державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків – загибелі людей.

«Встановлено, що Владімір Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну та закликав до зміни її територіального устрою, у тому числі через проведення воєнних дій та знищення військової інфраструктури та мирного населення», – йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Владіміра Соловйова в міжнародний розшук, який найближчим часом буде направлений до закордонних колег.

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