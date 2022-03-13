Жителям Львівщини нагадують про комендантську годину

Патрульна поліція Львівщини закликає мешканців дотримуватися вимог комендантської години та залишатися вдома.

«Просимо неухильно дотримуватись правил комендантської години, на Львівщині вона діє з 22-ї до 6-ї години ранку», – повідомили патрульні.

Якщо людина в заборонений час, протягом комендантської години, перебуває на вулиці, то охоронці порядку мають право її зупинити, перевірити наявність документів та дозволів пересуватися у заборонений час.

Порушника комендантської години можуть затримати і доставити до відповідного пункту перевірки. Можуть накласти штраф або ж навіть арештувати.

Комендантський патруль наділений правом проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень тощо. При опорі патрулю, може бути застосована фізична сила чи вогнепальна зброя.

Раніше Львівський портал повідомляв, що після вторгнення російських військ в Україну, На Львівщині ввели комендантську годину.

Також ми публікували, як можна отримати перепустку.

Під час комендантської години у Львові курсують автобуси для переселенців.

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