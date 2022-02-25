На Львівщині ввели комендантську годину

У Львові та області вводять комендантську годину. Пересування буде обмежено з 22:00 до 06:00 год. Про це повідомили в Телеграм-каналі Львівської міської ради.

Для пересування у нічний час запроваджують спеціальні перепустки. Перепустки зможуть отримати працівники військових адміністрацій та об‘єктів критичної інфраструктури. Перелік таких осіб зараз формують в ОДА та РДА.

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