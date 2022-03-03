ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині змінили перепустки в час комендантської години: як отримати

Оксана Попович

|

Нові перепустки матимуть вищий рівень ідентифікації особи та додаткові елементи захисту документів від підробки. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує пресслужба ЛОДА.

Від четверга, 3 березня, на Львівщині вводяться нові перепустки. «Старі» будуть продовжувати діяти, допоки не вийде наказ про їхнє скасування.

«Нову форму та порядок виготовлення, видачі, заміни, зберігання та повернення перепусток на території Львівської області під час дії комендантської години затвердила комендатура Львівської області. Нові перепустки виготовляємо віднині», – зазначив Козицький.

У ЛОДА розповіли, як отримати нову перепустку:

  1. Перепустки видають за письмовим поданням керівника підприємства, установи, редакції, організації критичної інфраструктури (зразок листа за посиланням https://cutt.ly/kAsZwTP) до комендатури Львівської області із обґрунтуванням необхідності перебування зазначених осіб на території Львівської області під час комендантської години
  2. Додатком до подання необхідно долучити інформацію про зазначених осіб методом заповнення Excel таблиці, форма якої розміщена за посиланням https://cutt.ly/FApnbYX;
  3. Електронна адреса для надсилання подання з додатком: [email protected];
  4. Перепустки виготовляються за рішенням коменданта впродовж трьох днів з часу отримання подання.

Контактні телефони комендатури:

  • Щодо скерування подання для виготовлення перепусток: 096 232 78 99
  • Щодо видачі виготовлених комендатурою перепусток: 095 592 14 37
  • Для вирішення інших питань: 112

Мешканців Львівщини просять із розумінням поставитися до вдосконалення захисту документів під час війни, а також відповідально використовувати ці перепустки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів