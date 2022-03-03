На Львівщині змінили перепустки в час комендантської години: як отримати

Нові перепустки матимуть вищий рівень ідентифікації особи та додаткові елементи захисту документів від підробки. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує пресслужба ЛОДА.

Від четверга, 3 березня, на Львівщині вводяться нові перепустки. «Старі» будуть продовжувати діяти, допоки не вийде наказ про їхнє скасування.

«Нову форму та порядок виготовлення, видачі, заміни, зберігання та повернення перепусток на території Львівської області під час дії комендантської години затвердила комендатура Львівської області. Нові перепустки виготовляємо віднині», – зазначив Козицький.

У ЛОДА розповіли, як отримати нову перепустку:

Перепустки видають за письмовим поданням керівника підприємства, установи, редакції, організації критичної інфраструктури (зразок листа за посиланням https://cutt.ly/kAsZwTP) до комендатури Львівської області із обґрунтуванням необхідності перебування зазначених осіб на території Львівської області під час комендантської години Додатком до подання необхідно долучити інформацію про зазначених осіб методом заповнення Excel таблиці, форма якої розміщена за посиланням https://cutt.ly/FApnbYX; Електронна адреса для надсилання подання з додатком: [email protected]; Перепустки виготовляються за рішенням коменданта впродовж трьох днів з часу отримання подання.

Контактні телефони комендатури:

Щодо скерування подання для виготовлення перепусток: 096 232 78 99

Щодо видачі виготовлених комендатурою перепусток: 095 592 14 37

Для вирішення інших питань: 112

Мешканців Львівщини просять із розумінням поставитися до вдосконалення захисту документів під час війни, а також відповідально використовувати ці перепустки.

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