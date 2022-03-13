Західну Україну обстрілюють, щоб деморалізувати людей, – МВС

Російські окупаційні війська здійснюють авіаудари у західних областях України, щоб деморалізувати населення та показати, що спокійного місця немає ніде. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає hromadske.

«Росіяни намагаються показати, що немає жодної точки, де можна бути спокійними. Це потрібно для деморалізації українського суспільства», – сказав радник.

Він нагадав, що вночі 12 березня повітряну тривогу оголошували по всій території, а за день до цього – на половині території країни.

«Вони пробують показати, що в країні немає безпечного місця. Особливо розуміючи, що Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області з великою кількістю переселенців», – зазначив Денисенко.

Як повідомляв Львівський портал, зранку 13 березня окупанти влучили по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Російські війська запустили вісім ракет.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначив, що зранку у місті теж були чути вибухи. За попередніми даними, були удари по аеропорту. В ефірі телемарафону Марцінків сказав, що знову не спрацювала система оповіщення. За його словами, повітряну тривогу зняли за десять хвилин до того, як почали падати ракети. Після цього в ручному режимі населення сповістили про загрозу. Він заявив, що влада розбиратиметься, чому система не спрацювала знов.

Нагадаємо, вранці 11 березня в Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту. Проте містян не попередили про тривогу, адже система оповіщення не спрацювала.

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