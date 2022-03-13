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Окупанти знову бомбили аеропорт в Івано-Франківську, – мер

Ольга Денисяка

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Російські окупанти знову завдали ракетного удару по аеропорту В Івано-Франківську. Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook.

«За попередньою інформацією сьогоднішні ранкові вибухи були від удару по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються. Я нагадую, що ціль ворога – посіяти паніку і страх. Ворог може і буде завдавати ударів в тилу України», – заявив Марцінків.

Людей, які живуть біля аеропорту, Марцінків попросив за можливості переїхати.

Також мер наголосив мешканцям, що треба уважними та обережними під час повідомлення про небезпеку. Інформацію необхідно черпати лише з офіційних джерел: міський голова, голова військової адміністрації чи з додаток «Тривога».

Як повідомляв Львівський портал, вранці 11 березня в Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту. Проте містян не попередили про тривогу, адже система оповіщення не спрацювала.

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