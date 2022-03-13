Російські ЗМІ заявили, що вбили на Яворівському полігоні 180 іноземців

Кремлівська пропаганда рапортує, що внаслідок ранішнього ракетного удару по селу Старичі на Львівщині нібито вбито 180 «іноземних найманців». Про це пише РИА Новости, передає Українська правда.

Міністерство оборони РФ через пропагандистські ресурси опублікувало повідомлення, що 13 березня «високоточною зброєю великої дальності завдано удару по навчальних центрах України в населеному пункті Старичі та на військовому полігоні Яворівський».

Відтак російські ЗМІ розповідають, що внаслідок авіаудару вбито 180 іноземців. При цьому в Росії додають, що надалі планують вбивати іноземних громадян на території України, яких вони вважають найманцями.

Нагадаємо, вранці 13 березня окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині. Яворівський полігон атакували з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратово. Загалом окупанти випустили більше 30 ракет.

Станом на 12:00 год. відомо про 35 загиблих та 134 травмованих внаслідок бомбардування.

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Фото: Генштаб ЗСУ