Садовий до світу: «Війна ближче, ніж ви собі уявляте»

Через сьогоднішнє масштабне бомбардування Яворівського полігону міський голова Львова Андрій Садовий закликав світову спільноту не зволікати і закрити небо над Україною. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Мер Львова наголосив, що ранішній вороже бомбардування Міжнародного миротворчого центру, який розташований за 40 кілометрів від Львова і за 20 кілометрів від кордону з Польщею, тобто з ЄС та НАТО, має донести до світу, що війна поруч, зовсім близько.

«Джо Байден, Єнс Столтенберг, ви розумієте, що війна ближче ніж ви собі уявляєте? Росія вже на вашому кордоні. У вас є винищувачі, які можуть захистити наше небо. І коли я кажу «наше», то маю на увазі не лише українське. Бо вже зовсім скоро ця війна може втратити приставку російсько-української. Зупиніть війну! Допоможіть нам закрити небо Європи!», – закликав Андрій Садовий.

Раніше через авіаудар по Львівщині міністр оборони України Олексій Резніков вкотре закликав закрити небо над Україною.

«Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це нова терористична атака на мир та безпеку поблизу кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!», – написав Резніков у Twitter.

За попередніми даними Львівської обласної військової адміністрації, Росія випустила по Львівщині близько 30 крилатих ракет. Ворожі літаки вилетіли з російського Саратова до акваторії Чорного моря. Саме звідти здійснювались удари. Внаслідок бомбардування 9 людей загинуло, ще 57 людей отримали поранення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.