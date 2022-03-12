Українська армія знищила військової техніки РФ на 5 мільярдів доларів, – Forbes

За шістнадцять днів війни, яку веде Росія, Збройні Сили України знищили ворожої техніки на понад 5 мільярдів доларів. Про це пише Forbes.

За останніми даними Генштабу, українські військові знищили 2593 одиниці ворожої техніки. Серед неї – 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1205 бойових броньованих машин (ББМ). Видання оцінює вартість усієї втраченої РФ техніки у війні з Україною зараз у понад 5,1 мільярда доларів. Це майже 700 мільярдів рублів.

47% загальних втрат у грошовому вимірі припало на літаки та гвинтокрили, 29% – на танки, 14% – на бойові броньовані машини. Зокрема, зруйновані танки коштували Росії 1,5 мільярда доларів, а ББМ – 0,7 мільярда доларів, літаки та гелікоптери разом – 2,4 мільярда доларів.

Поки невідомі марки усіх збитих літаків. Серед тих, які використовує РФ, – Су-25 за 11 мільйонів доларів, Су-30 – 33 мільйони доларів, Су-34 – 36 мільйонів доларів. Збройні Сили України також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Васильковом і під Кропивницьким. Вартість кожного становить по 86 мільйонів доларів.

У Forbes кажуть, що це підраховано приблизну вартість техніки, адже видання брало вартість одиниці у відкритих джерелах. Наприклад, ціна танка в розрахунках – 4 мільйони доларів, за такою ціною РФ постачала танки в Алжир у 2006 році.

Найбільші денні втрати ворог поніс 25 лютого, найменші – 2 березня.

Forbes не включив до розрахунку вартість випущених по Україні ракет. Лише балістичні ракети «Іскандер» та крилаті ракети «Калібр», які застосовують російські війська, коштують у цілому близько 3 мільярдів доларів.

Крім того, за даними Міністерства оборони України, РФ втратила понад 12 тисяч військових.

Українська армія також захоплює танки, бронетранспортери та іншу техніку російської армії. «Укроборонпром», який їх ремонтує та переоснащує, відмовився дати точну кількість захопленої техніки, але сказав виданню, що це «велика кількість» і що трофеї «швидко» стають до бою на боці українських військових.

«Якщо пошкоджено частину корпусу чи гусеничний хід, це оперативно можна вирішити, проблем із необхідними комплектуючими в нас немає, – каже радник голови «Укроборонпрому» Владислав Криклій. – Ми зафарбовуємо елементи, які вказують на те, що це російська військова техніка».

Як писав Львівський портал, «Укроборонпром» пропонує обміняти захоплений літак окупантів на 1 мільйон доларів, а гелікоптер – на 500 тисяч доларів.

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