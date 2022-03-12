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У Генштабі опублікували втрати окупантів на 16 день війни

Оксана Попович

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З початку вторгнення на територію України російська армія втратила понад 12 тисяч військових, 1205 бойових броньованих машин, 362 танки та понад 140 літаків і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

З 24 лютого до 12 березня, тобто за 16 повних днів війни, загальні бойові втрати противника склали:

  • особового складу – понад 12 000 осіб,
  • танків  ‒ 362 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1205 од,
  • артилерійських систем – 135 од,
  • реактивних систем залпового вогню – 62 од,
  • засобів протиповітряної оборони – 33 од,
  • літаків – 58 од,
  • гелікоптерів – 83 од,
  • автомобільної техніки – 585 од,
  • кораблі /катери – 3 од,
  • цистерн з паливом – 60,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7.

У Генштабі зазначають, що всі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Раніше повідомлялося, що українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 та вразили ще п’ять повітряних цілей.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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