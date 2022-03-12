У війні проти Росії загинули близько 1300 українських військових, – Зеленський

За час повномасштабної війни з Росією Україна втратила близько 1300 військових. Про це 12 березня заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними журналістами, пише Українська правда.

«У нас загинуло десь 1300 військових людей, а в Росії – більше як 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло. Це не моє бачення світу», – сказав він.

Зазначимо, за шістнадцять днів війни, яку веде Росія в Україні, втрати окупантів перевищили 12 тисяч особового складу, 362 танки, 83 гелікоптери, 58 літаків та ще низка техніки. Детальніше про втрати ворога – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, Володимир Зеленський заявив, що такі втрати окупантів є «найбільшим ударом по російській армії за десятки років».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.