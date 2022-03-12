Зеленський про втрати окупантів: це найбільший удар по російській армії за десятки років

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові завдають нищівних ударів армії РФ: 31 батальйонно-тактична група ворога вже небоєздатна, окупанти продовжують здаватись у полон цілими групами, а сукупні втрати у техніці перевалили за дві тисячі одиниць. Про це він розповів 12 березня у своєму відеозверненні.

«Наші Збройні Сили роблять усе, щоб позбавити ворога будь-якого бажання продовжувати війну проти України. Втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити: це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів.

Від початку вторгнення 31 батальйонно-тактична група ворога втратила боєздатність. Російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами. Групами ж намагаються вийти з території України додому, в Росію.

Втрати загарбників у технічних можливостях просто вражають. Понад 360 танків, 1205 броньованих машин. І це ще без підрахунку втрат у боях цієї ночі та цього ранку. Вже майже 60 літаків, понад 80 гелікоптерів. Сотні й сотні одиниць іншої техніки, зокрема найсучасніших зразків, якими Росія завжди пишається. У більшості армій світу немає стільки всього, скільки російські війська втратили за час вторгнення в нашу державу», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, те, як увесь український народ чинить спротив російським загарбникам, уже ввійшло в історію. Проте як складно би не було, українці не мають права зменшувати силу цього спротиву.

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