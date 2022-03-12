ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський про втрати окупантів: це найбільший удар по російській армії за десятки років

Наталя Дуляба

|

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові завдають нищівних ударів армії РФ: 31 батальйонно-тактична група ворога вже небоєздатна, окупанти продовжують здаватись у полон цілими групами, а сукупні втрати у техніці перевалили за дві тисячі одиниць. Про це він розповів 12 березня у своєму відеозверненні.

«Наші Збройні Сили роблять усе, щоб позбавити ворога будь-якого бажання продовжувати війну проти України. Втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити: це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів.

Від початку вторгнення 31 батальйонно-тактична група ворога втратила боєздатність. Російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами. Групами ж намагаються вийти з території України додому, в Росію.

Втрати загарбників у технічних можливостях просто вражають. Понад 360 танків, 1205 броньованих машин. І це ще без підрахунку втрат у боях цієї ночі та цього ранку. Вже майже 60 літаків, понад 80 гелікоптерів. Сотні й сотні одиниць іншої техніки, зокрема найсучасніших зразків, якими Росія завжди пишається. У більшості армій світу немає стільки всього, скільки російські війська втратили за час вторгнення в нашу державу», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, те, як увесь український народ чинить спротив російським загарбникам, уже ввійшло в історію. Проте як складно би не було, українці не мають права зменшувати силу цього спротиву.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів