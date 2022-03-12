Є лише два шляхи: або колективна перемога, або колективна поразка, – депутат Європарламенту у Львові

До Львова прибув депутат Європарламенту з Литви Петрас Ауштрявічюс разом із делегацією, аби створити європейсько-український форум. Його завдання – зробити все, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

У п’ятницю, 11 березня, литовська делегація зустрілась у Львові з керівництвом області та народними депутатами України. Петрас Ауштрявічюс наголосив, що Росії за жахливу агресію доведеться заплатити високу ціну, а європейським політикам у попередні роки треба було рухатися швидшими темпами, щоб долучити Україну до спільноти ЄС.

«Зараз я бачу суттєві зміни. В Європарламенті є близько 20-30 депутатів, яких я можу назвати агентами Путіна. Вони не підтримують наші резолюції та дії. Але нас переважна більшість і щодня в Європарламенті стає все більше прихильників України. Наше завдання –подумати про те, як перетворити наші рішення у дії, щоб Україна швидше виграла війну. Ми повинні посилити макрофінансову, військову допомогу», – сказав депутат Європарламенту з Литви.

«Є два шляхи: або колективна перемога, або колективна поразка. Це справжня війна проти Європи», – наголосив Петрас Ауштрявічус у своєму виступі.

Відтак українська і литовська сторони обговорили створення європейсько-українського форуму, який має зробити все, щоб Україна стала членом ЄС.

«Щоб цього досягнути, нам потрібно лобіювати інтереси України, здійснювати реформи, подумати про те, як буде Україна відбудовуватися після війни. Але вважаймо Львів тим містом, в якому ми розпочинаємо цю ініціативу. Ви повинні пам’ятати, що наша справжня сильна точка у тому, що ми друзі. Ми вже спілкуємося на неофіційному рівні, маємо спільні цілі й тому разом переможемо», – підкреслив литовський політик.

Петрас Ауштрявічус закликав представників української влади та політики долучатися до цієї ініціативи, щоб спільно зробити більше.

Зі свого боку народні депутати України звернулися до своїх європейських колег з проханням змінювати суспільну думку в їхніх країнах, тиснути на парламенти та уряди країн-членів НАТО, для того, щоб закрити небо над Україною.

«Ви багато уваги приділяли реформі децентралізації, допомагали нам фінансово. А тепер заборонені бомби та ракети руйнують наші міста і наші з вами зусилля – наголосила народна депутатка України Марія Іонова. – Путін бореться з українським мирним населенням, щоб прибрати наш народ із мапи світу. Тому ми просимо літаків, просимо захистити над нами небо, а також забезпечити зелені коридори».

Марія Іонова також наголосила, що час – це життя українців. І лише спільно з політиками демократичних країн українцям вдасться побороти режим російського диктатора та міжнародного терориста.

Нагадаємо, незважаючи на те, що результати саміту ЄС 11 березня певною мірою були неоднозначними, глава МЗС України Дмитро Кулеба все одно назвав їх революційними. Він вважає, що тепер є 100% впевненості у тому, що Україна стане членом Євросоюзу.

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