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Гуманітарні коридори 12 березня: Маріуполь та понад 10 населених пунктів

Оксана Попович

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Україна відкриває гуманітарні коридори до Маріуполя, міста Пологи та низки населених пунктів Київщини та Сумщини. Про це на брифінгу 12 березня повідомила віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише Укрінформ.

Міністерка повідомила про відкриття чергових гуманітарних коридорів: з міста Запоріжжя в місто Маріуполь Донецької області через населені пункти Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту. Туди направлять колону з гуманітарним вантажем і автобусами для здійснення евакуації людей на зворотному шляху. Також відомо про такі маршрути:

  • Гуманітарний коридор відкрито з міста Пологи в напрямку Запоріжжя через населені пункти Пологи, Токмак, Василівка, Кам’янське, Запоріжжя.
  • Також з Запоріжжя до міста Пологи буде направлено колону з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації людей на зворотному шляху з міста Пологи та Токмак.
  • З міста Гостомеля до Києва: Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Шпетьки – Петрушки – Білогородка – Київ.
  • Селище Козаровичі Київської області до Києва: Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ.
  • З селища Микуличі Київської області: Микуличі – Немішаєво – Березова – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Стоянка – Гореничі – Гнатівка – Білогородка – Київ.
  • З селища Андріївка Київської області в місто Житомир: Андріївка – Липівка – Макарів – Небилиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глубочиця – Житомир.

Для евакуації людей будуть направлені автобуси з Білої Церкви, Макарова Київської області в Житомир: Макарів – Небилиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глубочиця – Житомир.

  • З міста Бородянка Київської області в Житомир: Бородянка – Пісковка – Малин- Житомир.
  • З міста Тростянець в напрямку Полтави: Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Населення будуть евакуйовувати на автобусах та приватному транспорті.

  • З Сум до Полтави: Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
  • З міста Лебедин Сумської області до Полтави: Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
  • З міста Конотоп Сумської області до Полтави: Конотоп – Шевченково – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
  • З селища Велика Писарівка Сумської області до Полтави на особистому транспорті та автобусах: Велика Писарівка – Ахтирка – Хухра – Котельва – Полтава.
  • З селища Краснопілля в напрямку Полтави: Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Вранці керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про 12 погоджених «зелених коридорів».

Як писав Львівський портал, 11 березня в Україні відкрили 12 гуманітарних коридорів для евакуації людей з атакованих російськими військами населених пунктів.

Незважаючи на домовленості, військові РФ регулярно зривають роботу «зелених коридорів», відкриваючи вогонь або блокуючи автобуси. Так, 11 березня Україна не змогла евакуювати мирних мешканців з Ізюма, Маріуполя, Волновахи та ще кількох населених пунктів на Київщині через підступи окупантів.

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