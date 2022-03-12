На Сумщині погодили 12 «зелених коридорів»: маршрути

Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про погоджені «зелені коридори» на суботу, 12 березня. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Відтак погоджено такі напрямки руху:

Суми – Полтава (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З Сум виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з Лохвиці на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З Сум виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з Лохвиці на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту. Тростянець – Полтава (Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті. Лебедин – Полтава (Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З Лебедина виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З Лебедина виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах. Конотоп – Полтава (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З Конотопа виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З Конотопа виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах. Велика Писарівка – Полтава (Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах. Краснопілля – Полтава (Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Місця збору в Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці – біля міських/селищних рад. Час виїзду колон: 9:00.

Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець – вул. Кеніга стадіон ім. Куца – вул. Скрябіна – вул. Татаренко – вул. Б. Хмельницького – вул. Гришина (об’їзна) – вул. Шевченка і далі у бік Сум. Час виїзду колони: 9:00.

Місце збору для основного виїзду з Сум – біля пам’ятника Альоші, (р-н школи 2). Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю):

БК «Хімік»;

вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ «Світлана»;

«Більбоу» на пр. Курському;

ТЦ «Мануфактура».

Прибуття автобусів в усі точки збору в Сумах – з 13:00 до 14:00.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua">Львівський портал, 11 березня в Україні відкрили 12 гуманітарних коридорів для евакуації людей з атакованих російськими військами населених пунктів.

Незважаючи на домовленості, військові РФ регулярно зривають роботу «зелених коридорів», відкриваючи вогонь або блокуючи автобуси. Так, 11 березня Україна не змогла евакуювати мирних мешканців з Ізюма, Маріуполя, Волновахи та ще кількох населених пунктів на Київщині через підступи окупантів.

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