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На Сумщині погодили 12 «зелених коридорів»: маршрути

Оксана Попович

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Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про погоджені «зелені коридори» на суботу, 12 березня. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Відтак погоджено такі напрямки руху:

  • Суми – Полтава (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З Сум виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з Лохвиці на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
  • Тростянець – Полтава (Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).  Частково на автобусах та на особистому транспорті.
  • Лебедин – Полтава (Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).  З Лебедина виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
  • Конотоп – Полтава (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З Конотопа виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
  • Велика Писарівка – Полтава (Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
  • Краснопілля – Полтава (Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Місця збору в Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці – біля міських/селищних рад. Час виїзду колон: 9:00.

Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець – вул. Кеніга стадіон ім. Куца – вул. Скрябіна – вул. Татаренко – вул. Б. Хмельницького – вул. Гришина (об’їзна) – вул. Шевченка і далі у бік Сум. Час виїзду колони: 9:00.

Місце збору для основного виїзду з Сум  – біля пам’ятника Альоші, (р-н школи 2). Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю):

  • БК «Хімік»;
  • вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ «Світлана»;
  • «Більбоу» на пр. Курському;
  • ТЦ «Мануфактура».

Прибуття автобусів в усі точки збору в Сумах – з 13:00 до 14:00.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua">Львівський портал, 11 березня в Україні відкрили 12 гуманітарних коридорів для евакуації людей з атакованих російськими військами населених пунктів.

Незважаючи на домовленості, військові РФ регулярно зривають роботу «зелених коридорів», відкриваючи вогонь або блокуючи автобуси. Так, 11 березня Україна не змогла евакуювати мирних мешканців з Ізюма, Маріуполя, Волновахи та ще кількох населених пунктів на Київщині через підступи окупантів.

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