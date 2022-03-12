На Сумщині погодили 12 «зелених коридорів»: маршрути

Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про погоджені «зелені коридори» на суботу, 12 березня. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
Відтак погоджено такі напрямки руху:
- Суми – Полтава (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З Сум виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з Лохвиці на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
- Тростянець – Полтава (Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.
- Лебедин – Полтава (Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З Лебедина виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
- Конотоп – Полтава (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З Конотопа виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
- Велика Писарівка – Полтава (Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
- Краснопілля – Полтава (Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Місця збору в Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці – біля міських/селищних рад. Час виїзду колон: 9:00.
Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець – вул. Кеніга стадіон ім. Куца – вул. Скрябіна – вул. Татаренко – вул. Б. Хмельницького – вул. Гришина (об’їзна) – вул. Шевченка і далі у бік Сум. Час виїзду колони: 9:00.
Місце збору для основного виїзду з Сум – біля пам’ятника Альоші, (р-н школи 2). Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю):
- БК «Хімік»;
- вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ «Світлана»;
- «Більбоу» на пр. Курському;
- ТЦ «Мануфактура».
Прибуття автобусів в усі точки збору в Сумах – з 13:00 до 14:00.
Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua">Львівський портал, 11 березня в Україні відкрили 12 гуманітарних коридорів для евакуації людей з атакованих російськими військами населених пунктів.
Незважаючи на домовленості, військові РФ регулярно зривають роботу «зелених коридорів», відкриваючи вогонь або блокуючи автобуси. Так, 11 березня Україна не змогла евакуювати мирних мешканців з Ізюма, Маріуполя, Волновахи та ще кількох населених пунктів на Київщині через підступи окупантів.
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Оксана Попович