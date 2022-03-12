Де 11 березня окупанти зірвали евакуацію мирних українців

Незважаючи на домовленості з РФ, протягом п’ятниці, 11 березня, Україна не змогла евакуювати мирних мешканців з Ізюма, Маріуполя, Волновахи та ще кількох населених пунктів на Київщині. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на віцепрем’єрку, міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.

За її даними, евакуаційні автобуси, які виїхали до Ізюма, Харківська область, із Лозової, мусили повернутися назад через мінометний обстріл дороги на під’їзді до обложеного міста. Відтак ані доправити гуманітарний вантаж, ані вивезти людей з Ізюма не вдалося.

Так само зірвалася й евакуація з сіл Андріївка і Микуличин у Київській області. За словами Верещук, 12 автобусів зупинили російські військові на блокпості по прибуттю до Немішаєва.

«Їм було наказано розвернутися і поїхати назад. При цьому військові сказали, що в них немає команди пропустити колону автобусів для евакуації людей. Я хочу сказати, що це не відповідає дійсності, тому що цей маршрут було заявлено, Червоний хрест підготував відповідь, у якій вказав, що росіяни підтвердили готовність відкрити гуманітарний коридор саме в цьому напрямку», – зазначила міністерка.

Через порушення режиму припинення вогню не вдалося вивезти людей із Макаріва та Бородянки на Київщині. Також була зірвана евакуація з Маріуполя.

Верещук наголосила, що українська влада спробує вивезти людей із Маріуполя знову 12 березня.

Як писав Львівський портал, 11 березня в Україні відкрили 12 гуманітарних коридорів для евакуації людей з атакованих російськими військами населених пунктів.

Незважаючи на домовленості, військові РФ регулярно зривають роботу «зелених коридорів», відкриваючи вогонь або блокуючи автобуси.

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