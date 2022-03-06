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Волонтерів Львівщини закликають об’єднатися для ефективнішої допомоги

Оксана Попович

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Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький закликав волонтерів Львівщини об’єднатися для ефективнішої комунікації та швидкої допомоги потребуючим. Про це інформує пресслужба ЛОДА.

Очільник області наголосив, що Львівщині випала особлива місія стати гуманітарним тилом для всієї України. Відтак місцеві волонтери та управлінці стараються дістати допомогу з іншого кінця світу та відправити туди, де її найбільше потребують.

«Я щиро вдячний кожному з вас. Проте часто стається так, що один і той самий запит чи список потреб надходить у кілька штабів. І тоді до одного міста чи підрозділу їде два авто, а до інших, де теж конче треба, поміч може запізнитися», – зазначив Максим Козицький.

Щоб запобігти виникненню таких ситуацій, голова Львівської ОВА закликав об’єднати зусилля волонтерських організацій та влади. Пропонується сформувати єдину базу відвантажень, аби не дублювати запити.

«Прошу всіх, хто має свої склади і займається поставками, зателефонувати за номером: 0955921667. Або заповніть форму за посиланням http://surl.li/bmkpk – і ми з вами сконтактуємо! Ми можемо ефективніше та швидше допомогти нашому війську та нашим людям по всій країні! Разом – переможемо!», – додав очільник області.

Раніше повідомлялося, що для кращої координації зусиль у боротьбі із російськими окупантами у Львові створили базу волонтерських ініціатив uahelpers.com.

Водночас Львівський портал підготував для охочих допомогти перелік волонтерських організацій та центрів у Львові. Шукайте їх за посиланням.

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Фото: ЛОДА

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