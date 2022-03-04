Створено базу волонтерських ініціатив Львова

Для кращої координації зусиль у боротьбі із російськими окупантами у Львові створили базу волонтерських ініціатив. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

На сайті можна знайти інформацію про волонтерські ініціативи, згруповані за категоріями.

Як кажуть ініціатори, створюючи сайт uahelpers.com, вони промоніторили, перевірили та погрупували волонтерські ініціативи, які зараз працюють у Львові.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.